Затримані в Білорусі найманці — вагнеровцы: стали відомі подробиці спецоперації

32 бойовика, яких затримала «Альфа» КДБ Білорусі, виявилися бійцями російської ПВК «Вагнера».

Відзначається, що силовики Білорусі отримали інформацію про більш, ніж 200 бойовиків, які прибули в країну для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. У кожного із затриманих була невелика ручна поклажа і три великих важких валізи на всіх.

Група прибула до Мінська в ніч на 25 липня, оселилася в готелі, а 27 липня переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

Видання стверджує, що на прибулих звернули увагу, оскільки ті відрізнялися «нехарактерним для російських туристів поведінкою»: спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги.

Чоловіки були одягнені в стилі «мілітарі», вони невеликими групами вивчили територію санаторію та прилеглі райони.

Також повідомляється про ще одного затриманого, якого виявили на півдні країни.



