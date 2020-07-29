З’явилися фото і відео розстрілу Мерседеса на трасі Київ-Харків

У Полтавській області поблизу міста Пирятин виявлено автомобіль «Мерседес» з простреленными вікнами, всередині якого знайшли тіло чоловіка.

Як повідомив OBOZREVATEL заступник начальника відділу комунікації поліції Полтавській області Роман Гришин, попередньо, особа загиблого встановлена.

«Близько 16-ї години на трасі «Київ-Харків» був знайдений автомобіль «Мерседес» з простреленными вікнами. У салоні автомобіля було виявлено тіло чоловіка. Попередньо, його особистість встановлена – це уродженець Донецької області, 1985 року народження», — повідомили в прес-службі.

У поліції додали, що на даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Умисне вбивство».

Злочин стався на трасі «Київ-Харків» поблизу Пирятина

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Застрелений чоловік встановлений

Місце розстрілу «Мерседеса» під Полтавою

Поліція на місці злочину в Полтавській області

Поліція на місці злочину в Полтавській області

Поліція на місці злочину в Полтавській області