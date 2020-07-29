З’явилися фото і відео розстрілу Мерседеса на трасі Київ-Харків

У Полтавській області поблизу міста Пирятин виявлено автомобіль «Мерседес» з простреленными вікнами, всередині якого знайшли тіло чоловіка.
Як повідомив OBOZREVATEL заступник начальника відділу комунікації поліції Полтавській області Роман Гришин, попередньо, особа загиблого встановлена.
«Близько 16-ї години на трасі «Київ-Харків» був знайдений автомобіль «Мерседес» з простреленными вікнами. У салоні автомобіля було виявлено тіло чоловіка. Попередньо, його особистість встановлена – це уродженець Донецької області, 1985 року народження», — повідомили в прес-службі.
У поліції додали, що на даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Умисне вбивство».
Злочин стався на трасі «Київ-Харків» поблизу Пирятина
У Полтавській області розстріляли «Мерседес»
На місці працює поліція
Застрелений чоловік встановлений
Місце розстрілу «Мерседеса» під Полтавою
Поліція на місці злочину в Полтавській області
Поліція на місці злочину в Полтавській області
Поліція на місці злочину в Полтавській області