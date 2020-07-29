У Шмигаля визначилися з розміром компенсації за невидані бебі-бокси

Уряд прийняв рішення, що молодим батькам замість «бебі-боксу», який почали видавати з 2018 року, будуть виплачувати по п’ять тисяч гривень.

Таке рішення прийняли на засіданні Кабміну, відповідний проект постанови розробив Мінсоцполітики. Документом пропонується запровадити пілотний проект по виплаті цільової грошової 2020 2021 році.

Батьки можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини і витратити гроші на покупку необхідних для дитини речей протягом року.

Рахунки пропонують відкривати в «Приватбанку» — батькам видадуть спеціальну соціальну картку. Більше того, цільове використання коштів хочуть контролювати, в тому числі, і через магазини, які залучать до цієї пілотній програмі.



