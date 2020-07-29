Росію підготують до відключення від світового інтернету через півтора року

Підготовка інфраструктури до реалізації закону «про суверенне інтернеті» йде згідно з графіком і буде закінчена до кінця наступного року.

Про це у вівторок повідомили «Інтерфаксу» у прес-службі Роскомнадзора.

У відповідності з національною програмою «Цифрова економіка» інформаційна система Центру моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування (ІВ ЦМУ ССОП) повинна бути створена за три роки – до кінця 2021-го, нагадали РКП.

«Перша черга ІС ЦМУ ССОП була створена в грудні 2019 року, проведено приймання за участю представників державних органів», – розповіли у відомстві, додавши, що зараз «створюється друга черга системи».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін ще в листопаді 2017 року зажадав зайнятися розробкою автономних систем управління інтернетом, які б позбавили мережу від «домінування» США.

Мінкомзв’язку спільно з міністерством закордонних справ було доручено домовитися з країнами БРІКС про створення де-факто паралельного інтернету – власної системи кореневих серверів доменних імен (DNS), яка б дублювала вже існуючу, була б незалежна від контролю міжнародних організацій і захищала б у тому числі російських користувачів від «цільових впливів».

Через рік з’явився закон «про суверенне інтернеті», який вимагає не тільки забезпечити можливість автономної роботи рунета і мінімізувати передачу даних за кордон, але і вводить жорсткий контроль за трафіком всередині РФ, розширюючи функції Роскомнадзора.

Так, згідно з проектом, весь трафік всередині Росії повинен проходити через точки обміну, схвалені РКП. Для цього мобільні оператори та інтернет-провайдери повинні встановити на своїх мережах обладнання, за допомогою якого відомство зможе втручатися в потоки трафіку, а також блокувати заборонені ресурси.

В кінці минулого року уряд підготував перелік загроз, які в разі реалізації стануть формальною підставою для того, що Роскомнадзор почав централізоване управління трафіком в країні.

У перелік увійшли: загроза надання доступу до забороненої інформації або заблокованим ресурсів, загрози кібератак та інших інформаційних впливів на засоби та мережі зв’язку, у результаті яких може бути порушено їх функціонування, загрози порушення доступності для громадян інформаційних онлайн-ресурсів органів влади, загрози порушення інформаційної безпеки автоматизованих систем управління мережами операторів зв’язку та ряд інших.

У лютому-2019 року Путін заявив, що інтернет є винаходом спецслужб Заходу, які там сидять і всі слухають і накопичують оборонну інформацію».

Росія не збирається сама відключати себе від світової мережі, але теоретично таке рішення можуть прийняти на Заході, і до такого розвитку подій слід «готуватися і бути готовими», – сказав Путін. Для цього, за словами президента, потрібно створювати автономний інтернет – «такі сегменти, які ні від кого не залежать». «Це абсолютно очевидно. І технологічно, звичайно, це можна зробити», – запевнив президент.