Брат мера Кличко засвітився в Хорватії і Австрії, а дружина на Пальма-де-Майорці

Вчора стало відомо, що Європейський союз ще мінімум на два тижні залишить закритими свої зовнішні кордони для жителів інших країн, про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Незважаючи на це сімейство столичного мера вже в Європі. Хоча ще 10 днів тому родичі відзначали у Києві день народження Віталія Кличка. Хто де і як туди потрапив з’ясовували кореспонденти «Країни».

Молодший брат Володимир Кличко пару тижнів тому скаржився в інтерв’ю німецькому діловому виданню Forbes що звик вести справи з Німеччини, але з-за пандемії COVID-19 він застряг в Україні. Потім, екс-боксер, а нині бізнес-тренер був на знімках з дня народження Кличка-старшого, який відзначали на Канівському водосховищі. А також проводив час з племінниками Єгором Даніелем і Максимом в заміському будинку сім’ї на Київському морі (село Лютіж Вишгородського району).

Володимир побував на морі і в горах, фото: instagram.com

Але вже в понеділок Володимир був помічений в Хорватії. Ось він фотографується з співробітниками аеропорту Брач (це острів в Адріатичному морі). Тут є відомий серед любителів віндсерфінгу пляж Златні Рат. Як відомо обидва Клички давно ганяють на дошці під вітрилом.

А тут ось Володимир вже не відмовляє в селфи своєму прихильнику на сусідньому острові Хвар.

— З двох братів Кличків я зустрів Володимира з його родиною, — розповів «Країні» хорват Саса Тудор.

Варто зазначити, що для українців зараз дозволено в’їзд в цю країну за наявності негативного тесту на короновірус зробленого не пізніше 48 годин до перетину кордону. В іншому випадку прибулим потрібно перебувати на самоізоляції 14 днів

А вчора сам Доктор сталевий молот (прізвисько Кличка-молодшого у боксерській тусовк) виклав фото з Австрії. Він відпочиває в Кітцбюелі, Тіроль (федеральна земля на заході країни, в Альпах). Володимир за традицією зупинився в п’ятизірковому біо-готелі Stanglwirt.

– Приємно зупинитися тут. Це один з моїх будинків далеко від рідного дому, де майже 17 років я проводив свої тренувальні збір, — підписав знімок Кличко-молодший.

Як потрапив спортсмен з українським громадянством в Австрії не ясно. Адже в’їзд до Євросоюзу для українців можливий при наявності посвідки на проживання, до чоловіка/дружину з громадянством ЄС, дипломатам, морякам-тим, хто їде на навчання, транзитним туристам або робочим, чия праця впливає на економіку країни і його неможливо виконати віддалено.

І з Хорватії дістатися в сусідні європейські країни шенгенської зони можна тільки через прикордонні пункти пропуску. І якщо Кличко пропустили через кордон, то це означає, що він має право на в’їзд в ЄС. Наприклад, володіє в одній з країн Європи видом на проживання.

Наталя на іспанському курорті обіймається зі своїм старим другом перукарем, фото: instagram.com

На відміну від чоловічої половини родини, Наталія Кличко в Україні давно не була помічена. Тому, якщо вона під час карантину перебувала в Німеччині (де дружина мера проживає велику частину часу), то може вільно переміщатися по Євросоюзу.

Днями перша леді Києва була помічена в місті Пальма на іспанському острові Майорка. Наталія там зустрічалася зі своїм давнім другом візажистом і перукарем Стефаном Ниедензу. Разом вони ходили в місцевий взуттєвий бутік Shelight, де дружина Кличка вибирала босоніжки з кристалами Swarovski, а також приміряла на ногу анклет – так називається модне в цьому сезоні ювелірна прикраса у вигляді браслета на щиколотці ноги.

До речі, вчора мер прийшов на засідання Київради з милицями. На своїх сторінках у соцмережах він написав, що після активних вихідних знову дала про себе знати стара спортивна травма ахіллового сухожилля. На цей раз за активних ігор у футбол з синами і погоні за графітчиками, стався розрив в тому місці.

Пройшов слух, що Кличко лікував ногу в одній з країн ЄС.