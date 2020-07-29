Новий член наглядової ради Укргазбанку задекларував зарплату майже в 40 тис. грн і їздить на BMW X5

Наприкінці минулого тижня Мінфін змінив свого представника у наглядовій раді державного Укргазбанку: замість заступник міністра фінансів Юрія Гелетия, якого призначили заступником голови Нацбанку, затвердили першого заступника міністра фінансів Дениса Улютина.

Улютин перебуває на цій посаді лише чотири місяці. До цього був заступником держсекретаря Секретаріату Кабміну, а раніше керував патронатною службою і працював в апараті прем’єр-міністра, має 3 ранг держслужбовця.

У своїй декларації за 2019 рік Денис Улютин вказав наступне майно:

квартиру в Києві площею 84,5 м. кв. за 674,8 тис. грн, якою володіє з 2011 року;

дві земельні ділянки, записані на дружину. Один в с. Михайлівка-Рубежівка (Київська область) на 851 м. кв., без вказівки вартості, хоча відомо, що цієї місцевості за 10 соток просять в середньому близько 300 тис. грн. А другий перебувати в с. Княжичі (Київська область) на 904 м. кв. за 80 тис. грн;

автомобіль BMW X5 2010 року випуску (куплений в 2018-му) за 420 тис. грн., записана на дружину, водить його перший заступник.

На Олені Улютиной числиться позику третім особам, розмір якої не зазначений.

Перший заступник міністра задекларував в 2019 році річний розмір зарплати в розмірі 479,2 тис. грн, це в середньому 39,9 тис. грн на місяць. А його дружина заробила в минулому році в Національному університеті біоресурсів і природокористування майже 350 тис. грн. (29,2 тис. грн/місяць) і близько 1,8 тис. грн в якості додаткових виплат від Центру оцінювання якості освіти.

На банківських рахунках сім’ї в Приватбанку заявлено 100,5 тис. грн і ще 87 тис. грн подружжя зберігають готівкою.

dubinsky.pro