Венедіктова злочинно покривала начальницю департаменту ОГП Бакай, пов’язану з хабарниками Злочевського, — викривач Шевченка

Ексначальниця департаменту Офісу Генерального прокурора Ірина Бакай, яка здійснила несанкціонований доступ до ЄРДР для перевірки фейкової постанови про закриття провадження проти Злочевського, перебуває під підозрою у справі про передачу хабаря НАБУ і САП .

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ розповів викривач Євген Шевченко (подаємо мовою оригіналу).

«Не знаю точно, яку їй інкримінують статтю. Але там залізобетонно кримінальна відповідальність, і вона повинна показово сісти. Такі негідники, які працюють у правоохоронних органах і повинні стояти на захисті інтересів суспільства, а насправді допомагають тим, хто грабує нашу країну… продажні сволочі повинні сидіти у в’язниці і це без варіантів», — зазначив він.

На думку Шевченка, Генеральний прокурор Ірина Венедиктова покривала Бакай, відмовившись звільнити її:

«На жаль, Генеральний прокурор Венедиктова повелася вкрай обурливим чином і відмовилася звільняти Бакай, хоча всі факти її співучасті у злочині були в наявності. Адже саме з її персонального ключа був здійснений несанкціонований доступ до ЄРДР в інтересах справи Злочевського. І тільки тоді, коли генеральний прокурор дізналася, що у детективів НАБУ є й інші, більш вагомі докази вини її підлеглої, вона попросила Бакай, щоб та написала заяву за власним бажанням. На сьогоднішній день вже екс-співробітник Офісу генерального прокурора дійсно підозрюється у вчиненні ряду інших злочинів, але я не маю права коментувати це питання. Тобто для мене є абсолютно очевидним той факт, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова, призначений на свою посаду Президентом України, покриває злочини, які скоюють її підлеглі.

А якщо ще врахувати ганебну ситуацію з корумпованими суддями Окружного адміністративного суду, за яким генпрокурор два тижні відмовляється підписувати подання на їх усунення, то Володимир Зеленський повинен негайно усунути Венедиктову від займаної посади і поставити туди чесного, хороброго й принципову людину, яка почне рвати все це кодло на частини. За цим суддям я ще додам, що за день до того, як детективи повинні були прийти з обшуками в ОАСК, за особистою вказівкою Венедиктової були зібрані процесуальні керівники, і їм заборонили здійснювати які-небудь процесуальні дії — і як, скажіть будь ласка, це називається? Детективам лише на ранок наступного дня вдалося переламать ситуацію і почати обшуки з іншими прокурорами САП. Хоча до того моменту всі судді вже були обізнані про візит детективів, а голова суду Вовк за день до цього вийшов у відпустку і полетів — зараз переховується за межами України. Я вважаю цю ситуацію ганьбою для Генерального прокурора і ганьбою для Президента України, який несе особисту політичну відповідальність за цей безлад».

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ілляшенко з подільниками давши хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення, розтрата майна и ч . 3 ст. 209 ККУ — відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Обидві справи стосувалися «Бурісми». Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.