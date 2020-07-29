Хворому коронавірусом російському реперу СБУ дозволила в’їзд в Україну

СБУ дозволила в’їзд в Україну російському реперу Элджею, якому раніше заборонила в’їзд відразу після його концерту в Києві.

Служба безпеки України скасувала заборону на в’їзд в країну російського репера Элджею (Олексію Узенюку).

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

На даний момент, згідно відповіді, Элджея немає у списку осіб, яким заборонений в’їзд в Україну.

Раніше СБУ заборонила йому в’їзд, однак він подав скаргу в суд і виграв.

Нещодавно стало відомо, що телеведующая і блогер Анастасія Ивлеева в Instagram повідомила, що вона разом з чоловіком, репером Элджеем (Олексій Узенок), захворіли коронавирусной інфекцією.

«Мій чоловік і я захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!» — написала Ивлеева.