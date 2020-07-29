Росія програла битву за уми своїх громадян

Останнім часом мені дорікають, що несподівано занадто багато критикую владу і те, що відбувається в країні: мовляв, скурвился «російський хлопчик». Ні, я залишився в принципових моментах, але реальність у країні після заморозки Російської весни і націоналізації еліт дійсно дає все більше приводів для критики, ніж для оптимізму. Тільки от Мішустін дозволив нарешті сказати хороше слово і відзначити, що на фоні загальних тенденцій його нормальність підкуповує. І армія наша, як завжди, радує.

Справжній охоронець-державник — це вам не лоялист і не кар’єрист, а той, хто щиро служить державі і тому наголошує на тому, що йому шкодить. І якщо до 2014-2016 років при всіх недоліках рух країни і влади йшло в бік націоналізації, то в останні роки вона багато в чому протилежне або пасивне, навіть поправки в Конституцію поки нічого принципово не змінили.

Не тільки я, але і багато інших боронителі/державники розчаровані і все частіше критикують (без)дія влади, втратила ініціативу на радість західникам і провалила внутрішню політику і відбір кадрів завдяки Кирієнко — той же Міхєєв, скажімо, або Євстаф’єв, навіть спікери федеральних ЗМІ. Не кажучи вже про Дугіні, Проханове, які в свій час стали в ополчення на Поклонній горі проти Болотної. Це вже тенденція, яка вказує на реальні великі проблеми в держуправлінні.

І ось не змогла промовчати про це навіть один з керівників держпропаганди, мабуть, найбільш ефективного його рупора, не без старань якого населення Заходу втратило віру у вірності свого шляху — Маргарита Симоньян. Відразу скажу, зовсім не в захваті від її світогляду, що складається з поєднання побутового лібералізму, держкапіталізму і безпринципності медійної тусовочки, але сміливості у Симоньян не відняти. В тому числі для того, щоб відкрито заявити, що в Росії провалено забезпечення інформаційної безпеки: «У нас ті, хто займаються інформаційною безпекою, або цього не розуміють, або вважають, що все відмінно».

Наведу лише одну цитату: «Наші умовні пошта і телеграф захоплені давним-давно. Ми не маємо ні найменшого уявлення про безпеку свого інформаційного простору. Ми не маємо ні найменшої можливості убезпечити свій інформаційний простір. Люди, які у нас займаються цими питаннями, або в цьому не розуміють взагалі, або щиро вважають, що все чудово, і не треба нам, як у Китаї, а треба нам, не знаю, як де. Тому що так, як у нас, немає ніде. Ось в Америку зайшов TikTok – і отримав відразу по голові. Такого бардаку, як у нас, ніде немає. Саме бардаку… Я тобі просто сертифіковано заявляю, такого хаосу, безладу та анархії в інформаційній сфері, як у нас, немає в світі ніде. І це нас шарахне так, що мама, не горюй».

При цьому Симоньян розуміє інформаційну безпеку досить вузько — як технічні засоби і платформи для инцормации. Тут як раз не зовсім так все погано — існує нехай поки і не повністю націоналізований, але регульований «Яндекс», ті ж Mail.ru і Вконтакте. Телеграм потихеньку перехоплюють, що і викликало такі зміна в риториці Дурова. Створюють освітні проекти, Держпослуги, свої цифрові сервіси. Хоча в той же час мільйони людей дійсно сидять у ФБ, Твіттер, Инстаграмах і черпають дані про життя в Росії з серверів поза Росії. А будь-які спроби щось обмежити тут же викликають запевнення того ж Пєскова або Лаврова, що ми не Китай і нічого забороняти не будемо. І можна зрозуміти обурення Симоньян — який Китай, якщо її RT щемлять в країнах Заходу без всякого сорому. А наше горе не можна пояснити ні лібералізмом, ні свободою слово — це бардак, або саботаж.

Але технічна несуверенность — це ще півбіди, при нашому IT-потенціал і в разі політичної волі її можна вирішити в найкоротший термін, що частково Мішустін вже планує зробити з допомогою податкового маневру. Проте інформаційну безпеку слід розуміти набагато ширше, ніж просто сервера — як інформаційно-культурну політику, формує та транслирующую позитивні національні смисли, що дозволяють розкривати потенціал народу і свідомо творити на благо майбутнього країни. І таку роботу Кремль дійсно провалює, її просто не існує. Вже не тільки молоді люди слухають Навального і Дудя, вже навіть дорослі і літні орієнтуються на їх штампи і гасла.

Хабаровськ — це не виняток у реаліях країни, а один із проявів загальної тенденції. Варто тільки послухати, що і як говорять вчителі в Московській області, отримують близько сотні тисяч рублів, «придушені владою» підприємці з двома-трьома джипами і квартирами, співробітники промпідприємств, навіть військовослужбовці та мешканці Криму (сам чув неодноразово). І закривати на це очі недозволено нікому, тим більше охранителю. Мені прикро, що люди реально не бачать ніяких позитивних змін, що в їх головах вже давно виграв «навальний» у «соловйова», а нічого третього не дано.

Симонян, враховуючи її доступ до тіла президента, насправді теж несе чималу частину провини за таку госпропаганду, і вона чесно зізнається, що тому і заявляє про проблеми відкрито, так як сама буде картати себе потім. У Телеграме вона давно пише, що, програвши боротьбу за уми своїх же людей, ми обов’язково отримаємо потрясіння не менше американських. Причому сама Маргарита, впевнений, легко знайде спільну мову з владою навальнят, якщо така настане, їй допоможе один Венедиктов. Але мова не про неї, а про нашу країну, про її майбутнє — і їй самій незрозуміло, чому в адміністрації президента не бачать проблеми і/або нічого не роблять для її розв’язання.

Єдина надія на те, що — як у тій же програмі згадала Канделакі — перш, ніж в Росії дадуть плоди провальної внутрішньої політики і почнуться виступи проти держави, у США ці виступи вже приведуть до повного краху гегемона, і тоді Кремль нарешті почне діяти без оглядки на «світове співтовариство», впадуть ілюзії у лібералів, і не стане американського посольства, що фінансує лідерів протесту.

Від безвиході до подібних думок прийшов, зізнаюся, прийшов і я пару років тому. Але така надія, навіть якщо вона виправдається, сама по собі варта сильної незалежної країни, великої самобутньої цивілізації, якою є Росія.

РМ