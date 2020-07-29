Медики назвали семь опасных предметов для здоровья в каждом доме

От шариков от моли до пластиковой посуды.

Медики заявили, что в каждом доме есть опасные для здоровья предметы, выделяющие вредные вещества. Они составили список из семи пунктов и посоветовали не покупать подобный товар.

Опасным предметом назвали освежитель воздуха для устранения запахов в помещении. Медики призывают не распылять его в комнатах, где нет окон. Освежитель содержит вредную химическую добавку фталат. Вещество уменьшает количество мужского полового гормона тестостерона и отрицательно сказывается на репродуктивной функции. После распыления фталат проникает в организм через поры кожи и органы дыхания. Эксперты рекомендуют делать освежители самостоятельно с использованием природных составляющих.

Шарики от моли на основе нафталина приносят вред не только насекомым, но и человеку. От них появляются головокружение, тошнота, расстройство желудка и покраснение кожного покрова. Рекомендуется упаковывать одежду в герметические чехлы. Это сохранит наряды и здоровье их владельцев.

В состав мебели из ДСП входит формальдегид. Он оказывает отрицательное воздействие на лёгкие, вызывает дерматиты, экзему, язвы. При чрезмерном количестве поражается нервная система и увеличивается риск развития онкологических болезней. При покупке мебели стоит обращать внимание на резкие запахи.

Кассовые чехи делают из термически обработанной бумаги с содержанием бисфенола А. Это химическое вещество нарушает работу эндокринной системы. Оно проникает в организм, когда покупатель берёт в руки чек. Медики запретили хранить талоны из кассы дома.

Опасными являются и батарейки, поскольку в них содержится свинец и кадмий. Эти вещества поражают нервы, почки и печень. Поэтому нельзя хранить аккумуляторы дома.

Последней в список вредных для здоровья предметов вошла пластиковая посуда. В её состав входят фосфаты и упомянутый выше бисфенол А. Из-за такой посуды нарушается кальциевый обмен. В итоге снижается плотность костей и увеличивается вероятность переломов. Эксперты призывают не использовать пластиковую посуду.

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