Адвокат по справі «Нового величі» знайдений мертвим на робочому місці

У Москві поліція почала перевірку за фактом загибелі адвоката Івана Сустина, який представляв інтереси одного з фігурантів справи про «Новому величі» Павла Ребровского. Як передає агентство «Москва», посилаючись на джерело в правоохоронних органах, тіло юриста було знайдено на робочому місці — в адвокатській конторі на Тверській вулиці. Труп виявили колеги Сустина.

Фігурантів справи звинувачують в організації екстремістського співтовариства і участь у ньому (частини 1 і 2 статті 282.1 КК РФ). За версією слідства, учасники «Нового величі» мали намір захопити владу в Росії шляхом державного перевороту. Самі обвинувачені стверджують, що ідею створення подібної організації їм підказали впроваджені співробітники поліції і ФСБ.

Двоє фігурантів — Павло Ребровский і Рустам Рустамов — пішли на угоду зі слідством і були засуджені. Першого засудили до 2,5 років колонії, другого — до 1,5 року позбавлення волі умовно. Після вироку Ребровский відмовився від своїх свідчень, вирок було скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Сергій Гаврилов, який перебував під домашнім арештом, у жовтні 2019 року поїхав на Україну, його заарештували заочно.

14 липня поточного року в Люблінському районному суді Москви державний обвинувач попросив терміни для семи фігурантів справи «Нового величі». Руслана Костыленкова просять засудити до 7 років і 6 місяців колонії загального режиму, В’ячеслава Крюкова — до 6 років колонії загального режиму, Анну Павликову — до 4 років умовно, Марію Дубовик — до 6 років умовно, Дмитра Полєтаєва — до 6 років і 6 місяців умовно, Петра Карамзіна — до 6 років і 6 місяців у колонії загального режиму, а Максима Рощина — до 6 років і 6 місяців умовно.