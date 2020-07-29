Швидкісний рекорд: на трасі Київ-Харків-Довжанський водій розігнався до 227 км/год

З 20 по 26 липня камери автоматичної фіксації порушень ПРАВИЛ дорожнього руху зафіксували нові антирекорди перевищення швидкості.

Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook у середу, 29 липня.

Відзначається, що відразу 187 автомобілів пересувалися зі швидкістю понад 170 км/год.Найбільшу швидкість розвинув Mercedes-Benz C63 AMG — 227 км/год.При цьому, автомобіль порушив швидкісний режим 23 рази.Сталося це на трасі Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на цій ділянці становить 110 км/год.