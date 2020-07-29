У Запоріжжі чоловік намагався застрелити поліцейського

У Запоріжжі чоловік відкрив стрілянину по патрульному, який перебував поза службою. Про це повідомляє прес-служба поліції області в середу, 29 липня, передає Кореспондент.

Інцидент стався на вулиці Космічній в Комунарському районі напередодні ввечері. Між двома чоловіками сталася словесна перепалка. Тоді 31-річний учасник конфлікту дістав револьвер травматичної дії і вистрілив у ногу опонента.

Потерпілим виявився 26-річний співробітник патрульної поліції, який знаходився не при виконанні. Після надання необхідної медичної допомоги постраждалого відпустили додому.

Наразі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство, а підозрюваному загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області обстріляли поліцейських. В результаті події ніхто не постраждав. Правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що в Києві невідомий стріляв у іноземних студентів. Двоє 20-річних хлопців отримали вогнепальні поранення ніг. Тепер поліція відкрила кримінальні справи.