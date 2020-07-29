Коронавірус атакував працівників ЦВК

До Центральної виборчої комісії виявили випадок захворювання коронавірусом. У зв’язку з цим ЦВК посилив карантинні заходи.

Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

Громадян закликали не входити без необхідності в будівлю ЦВК. У випадку відвідування необхідно одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанцію і не допускати скупчень людей.

Крім цього, у зв’язку з активною підготовкою до місцевих виборів, у ЦВК створили можливість попереднього запису для подачі документів щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. Подання приймаються з 27 липня по 5 серпня включно.

Попередньо записатися можна по телефону: (044) 256 — 81 — 66.

«Також просимо відвідувачів не створювати скупчення на другому поверсі адміністративної будівлі Комісії і дотримуватися фізичної дистанції не менше 1,5 метра з розрахунку не більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі приміщення. Працівники секретаріату Комісії, беруть подання, захищені масками, рукавичками і екранами, забезпечені достатньою кількістю дезінфекційних засобів», — зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, при цьому у ЦВК визначили ряд проблем пов’язаних з організацією виборчого процесу.