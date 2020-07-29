Прокопів і Кличко ігнорують аферу з закупівлею автобусів для “Київпастрансу”

У Київраді обурені маніпуляціями, на які пішли важливі депутати з фракції “Солідарність”, щоб виключити комісії міськради з процесу погодження договору лізингу на закупівлю автобусів для КП “Київпастранс”. Від мера Віталія Кличка і секретаря міськради Володимира І.прокопіва зажадали або ветувати рішення, яке нишком всунули скандальний пункт, або виправити “помилку” новим рішенням міськради. Однак, Прокопів, розуміючи, що на це піде чимало часу, аби дозволив готувати такий проект рішення транспортної комісії Київради.

Як стало відомо KV, в ході вчорашнього засідання Київради депутати обговорили маніпуляції, на які пішли підлеглі Кличка, щоб позбавити депутатський корпус контролю при закупівлі автобусів для КП “Київпастранс” на умовах лізингу.

Це питання підняв член комісії міськради з питань транспорту, зв’язку і реклами Сергій Майзель (фракція “Солідарність”). Він повідомив, що 28 липня його комісія одноголосно прийняла рішення звернутися до секретаря Київради Володимиру Прокопиву з проханням підготувати на наступне пленарне засідання проект рішення щодо скасування пункту 2 рішення №29/9108 “Про визначення АТ “Комерційний Індустріальний Банк” уповноваженим банком за кредитними договорами, укладеними відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в Києві” від 7 липня 2020 року.

Нагадаємо, пункт про відмову погодити проект лізингового договору на закупівлю автобусів для КП “Київпастранс” комісіями Київради внесли в цей документ так спритно, що основна частина депутатів розібралася “за що голосували”, тільки через деякий час.

У свою чергу, голова фракції “Свобода” у Київраді Юрій Сиротюк зажадав ветувати згадане рішення і звернутися за даним фактом правоохоронні органи.

“Прошу секретаря Київради Володимира І.прокопіва вимагати стенограму засідання бюджетної комісії та направити у відповідні правоохоронні органи для відкриття кримінальної справи стосовно з’ясування того, хто був організатором цієї злочинної афери, хто це просував. Хтось після цієї афери повинен звідси піти в Лук’янівське СІЗО. Я прошу вас (І.прокопіва. – KV) і міського голову накласти вето на це рішення. Не потрібно шулерством просувати рішення Київради. Це нечесно і непорядно”, – заявив “свободівець”.

Володимир Прокопів у відповідь озвучив протокольне доручення транспортній комісії розробити проект рішення, про якого говорив Сергій Майзель. Секретар Київради зазначив, що потім цей документ розглянуть на сесії міськради. Ймовірно, Прокопів розуміє, як багато часу займе такий шлях. Особливо з урахуванням того, що незабаром депутатський корпус піде на “літні канікули”, а далі місцеві вибори.

Також Прокопів зазначив, що звернення в “органи” буде направляти спеціально створена робоча група при транспортній комісії Київради і пообіцяв поінформувати з цього питання міського голову Віталія Кличка.

Як нещодавно повідомляла KV, в Київраді розкрили факт нахабного шахрайства, в якому явно замішані голова фракції “Солідарність” у Київраді – голова бюджетної комісії Андрій Странніков, заступник голови бюджетної комісії Київради від тієї ж політичної сили Олесь Маляревич і депутат Київради від “Солідарності” – заступник глави Київської міськдержадміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський. Спочатку, на засіданні комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, зазначені товариші внесли в зовсім інший проект рішення (про молодіжне кредитування. – KV) довідки про те, що проект лізингового договору на закупівлю КП “Київпастранс” білоруських автобусів МАЗ ні з ким погоджувати “Київпастрансу” не потрібно. А після – “підсунули” цей документ на затвердження депутатів в ході засідання Київради 7 липня 2020 року. Не маючи на руках цю «фільчину грамоту», депутати її затвердили.

22 липня 2020 року транспортна комісія Київради створила робочу групу, щоб вивчити це питання і передати матеріали свого розслідування правоохоронним органам. У Київраді кажуть, що подібних афер на Хрещатику, 36 не здійснювали з часів Леоніда Черновецького, і навіть представники від “Солідарності” впевнені, що в даному випадку хочуть тупо вкрасти гроші.

Нагадаємо, історія з купівлею КП “Київпастранс” двохсот білоруських автобусів “МАЗ” на умовах лізингу обросла шокуючими подробицями ще в березні 2020 року – незабаром після прийняття рішення про дозвіл проведення такої закупівлі. Як з’ясувалося, у проекті лізингового договору сказано, що вартість транспортних засобів складе 1,52 млрд гривень, а постачальником може виступити ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” (фірма з орбіти обвинуваченого у масштабному розкраданні грошей екс-нардепа Дмитра Святаша). За даними громадської ради при КМДА, якщо відмовитися від такого лізингу, 200 “Мазів” можуть обійтися міському бюджету на 249,36 млн гривень дешевше. Схоже, схема “нахабного розпилу коштів” запускається, щоб її учасники без тендеру, використовуючи фірму прокладку, заробив майже 10 млн євро. При цьому, є відомості, що цю схему меру Києва запропонували два впливових депутата з фракції “Солідарність” – як раз-таки згадані Андрій Странніков та Олесь Маляревич.

КП “Київпастранс” з 31 серпня 2016 керує Дмитро Левченко. Підприємство знаходиться у підпорядкуванні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який з 6 лютого 2020 року очолює Валентин Осипов. Сферу транспорту столиці з 2 березня 2020 року курирує заступник голови КМДА Олександр Густелев.