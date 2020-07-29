В Британии бабуины c ножами и цепными пилами напали на автомобили в сафари-парке

Стая бабуинов, вооруженных ножами, отвертками, цепными пилами и другими предметами, блуждает по английскому сафари-парку Ноусли, графство Мерсисайд. Об этом сообщает издание Metro.

Сотрудники парка заявили, что заметили стаю бабуинов, которые носят с собой различные предметы. Одни подозревают, что обезьян ради шутки вооружили посетители в надежде, что животные нанесут ущерб автомобилям других людей. Другие предполагают, что бабуины забрали инструменты из ящиков рабочих, которые заходили в их вольер.

Бабуины окружали въезжавшие на территорию сафари-парка автомобили и в некоторых случаях отрывали дворники и боковые зеркала. Механик из близлежащего автомагазина рассказал: «В этом году у меня было двое покупателей, которые стали жертвами этих бабуинов. Дети радуются облепившим автомобиль обезьянам, а затем родители едут домой без номерных знаков».

Представитель парка заявил, что вооруженные обезьяны могут быть городской легендой: «Мы считаем, что многие из этих историй преувеличены. Их приукрашивают, когда рассказывают друг другу, чтобы сделать более захватывающими и невероятными».

Ранее сообщалось, что в индийском городе Шахджаханпур дикие обезьяны расшатали стену жилого дома и погубили мать и четверых детей. Животных привлекло дерево гуава, росшее во дворе дома.