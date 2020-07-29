«Розводжу руками від подиву»

Памфілова попросила не влаштовувати істерику з приводу голосування багатоденного

Голова ЦВК Елла Памфілова попросила партії і кандидатів не влаштовувати істерику з приводу багатоденного голосування на виборах у вересні.

«Я абсолютно не розумію такої інформаційної істерики з цього приводу, що, мовляв, як так, який жах, дозволили голосувати три дні. Колеги, розводжу руками від подиву. У нас половина країн Європи постійно проводять вибори, так і в багатьох країнах не тільки на протязі трьох днів», — заявила Памфілова на засіданні ЦВК. Її цитує ТАСС.

За словами Памфілової, Центрвиборчком створює максимально зручні умови для голосування, щоб була можливість залучити максимальну кількість спостерігачів для контролю виборних процесів. При цьому вона закликала партії краще агітувати прихильників, якщо вони хочуть чесних виборів. «І не треба прикривати політичну неміч свою істерикою про можливі фальсифікації і невмінням залучити прихильників», — додала Памфілова.

Раніше Центрвиборчком оголосив про багатоденному голосуванні на виборах у вересні 2020 року. Вони пройдуть протягом трьох днів — з 11 по 13 вересня. При цьому 11 і 12 вересня будуть днями для дострокового голосування. Такий механізм був випробуваний на голосуванні за поправки до Конституції, яке також було багатоденним — проходило з 25 червня по 1 липня.

У вересні 2020 року пройдуть вибори різного рівня в 83 суб’єктах РФ. Зокрема, в чотирьох регіонах пройдуть довибори депутатів Держдуми, в 11 регіонах повинні відбутися вибори депутатів законодавчих зборів, в 18 — прямі вибори губернаторів, глав ще двох регіонів — Ненецького і Ханти-Мансійського автономних округів — повинні обрати депутати регіональних законодавчих зборів.

Противники розтягнутого голосування вказують на те, що такий формат суттєво ускладнить контроль за прозорістю та чистотою виборів, а також вимагає істотного збільшення фінансування їх підготовки і проведення. На це вже вказали опитування з приводу багатоденного голосування, які ЦВК розмістив в соцмережах. Більшість учасників опитування висловилися проти такої процедури.