Гривня зміцнилася з-за технічних проблем іноземних банків

Безготівковий курс долара почав гуляти в різні сторони. 29 липня він опустився на 10 копійок, і зупинився в діапазоні 27,63-27,65 грн/$ (вчора піднявся на 7 копійок). На готівковому ринку валютне здешевлення йшло повільніше — в середньому на 2-5 копійок: на продаж — до 27,75-27,88 грн/$, на купівлю — до 27,45-27,60 грн/$.

На міжбанку сьогодні великої активності не було, він уже третій день поспіль знаходиться в анабіозі. Хоча загальний обсяг торгів поступово зріс: з вчорашніх $74 млн до $115 млн.

«Фінансовий місяць вийшов на фінішну пряму, і бізнес проводить розрахунки в контрагентами і держава, йде відшкодування ПДВ. Ринок позитивно оцінив результати вчорашнього аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП: $130,5 млн під 3,5% річних, а гривневі залучення сталися під 7,1 – 9,2% річних», — розповів «Країні» директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Підприємства сьогодні отримали ще одну велику порцію виплат по ПДВ — на 1,8 млрд грн. Тому не дуже активно конвертували свою валютну виручку. Однак попит на долар був невеликим, тому це не створило серйозних проблем.

«Імпорту практично немає, нерезиденти більше не скуповують валюту — зупинили свої продажі гривневих ОВДП. Тому на торгах не спостерігається великої активності. Як кажуть скарбники, «тяги немає». Тому міжбанк слабоактивный і навіть млявий», — прокоментував «Країні» настрої фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Аномальну пасивність іноземців на продаж наших ОВДП сьогодні пояснили технічними збоями в міжнародному депозитарії Clearstream, через який проходять операції. Офіційної заяви на цей рахунок немає, але чутки ходять. Причому, кажуть, що технічні проблеми спостерігаються вже кілька днів, і коли все полагодять — точно невідомо.

У відсутність іноземців на скуповування долара, на ринок вийшов Нбу. Банкіри розповіли, що він викуповував валюту за 27,63 грн/$. За обсягом його угод ходили різні оцінки — від $20 млн до $30 млн.

Ключовою темою на ринку залишаються кадрові перестановки в Національному банку після приходу нового голови Кирила Шевченка.

«Пліток і очікувань на цей рахунок предостатньо. Продовжують обсмоктувати тему з можливою відставкою голови Романа Борисенко завтра. До того ж з’явилася неофіційна інформація про те, що відставляють керівників найважливіших департаментів: відкритих ринків (відповідає за міжбанк), юридичний, банківський нагляд і безпеку, де, кажуть, вже поміняли керівника на людину з Укргазбанку. Старого директора департаменту знизили до заступника, щоб він нормально справи передав. Звичайно, все це не заступники голови НБУ, але дуже важливі люди. Адже саме вони готують подання керівництва та подають ключову інформацію, від якої залежить прийняття важливих рішень. З цими людьми будуть налагоджувати зв’язки і будуть намагатися на них впливати. Так що це дуже важлива тема», — розповів «Країні» заступник голови правління великого банку.

Із-за невизначеності з відновленням повноцінної роботи Clearstream і поверненням нерезидентів на міжбанк, фінансистам стало складніше робити прогнози щодо подальшого руху курсу долара. В умовах слабкого імпорту іноземці стали головними покупцями валюти, а коли вони почнуть продавати ОВДП і збирати долар — неясно. Тому поки скарбники прогнозую збереження поточних курсових рівнів: відкриття міжбанку 30 липня в рамках 27,60-27,67 грн/$, і торгівлю в діапазоні 27,60-27,70 грн/$.

Євро дорожчає через коронавіруса

На світовому ринку продовжується ралі за євро. 29 липня його курс знову помітно зріс: з вчорашніх $1,1720/€ до $1,1771/€ під закриття торгів. Протягом дня розгойдування йшла в діапазоні $1,1714-1,1778/€.

Інвестори знову захиталися під натиском негативних новин із США, і стали переходили з долара в євровалюту. По-перше, відразу 6 американських штатів повідомило про рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу, у той час як загальне число випадків зараження в Техасі перевищила 400 тис. По-друге, аналітики з великими побоюваннями чекають звіт Мінторгівлі Сполучених Штатів щодо зниження ВВП у другому кварталі 2020 року, який мають оприлюднити завтра. У січні-березні американська економіка впала на 5%, а на квітень-липень аналітики (Goldman Sachs) давали страшний прогноз з обвалом ВВП на рівні 34%, і на ринку бояться, що він виправдається.

Завтра всі чекають підсумків засідання Федрезерву США, але опитування говорять, що фінансовий регулятор, швидше за все, збереже свої ставки в межах 0-0,25%. Від керівника Федеральної резервної системи Джерома Пауелла чекають нових прогнозів щодо впливу другої хвилі епідемії COVID-19 на економіку Штатів, та пояснень — як ФРС буде на неї реагувати. Якщо він не видасть підбадьорливих прогнозів, то курс євро може знову зрости.

Середній готівковий курс євро в Україні на продажу не змінився — 32,50-32,70 грн/€. А на купівлі банкіри підняли цінники відразу на 15-20 копійок — 32,0-32,15 грн/€. Очевидно їх бажання викупити побільше євровалюти у населення. Схоже, наші банкіри чекають нове подорожчання єдиної валюти, і хочуть на ньому заробити.