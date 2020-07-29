На українських дорогах стало більше поліції з радарами TruCAM

З 29 липня в Україні поліція почала вимірювати швидкість автомобілів за допомогою радарів TruCAM на 43 нових ділянок. Про це інформує прес-служба патрульної поліції.

Таким чином, зараз вимірювання швидкості машин за допомогою американських лазерних радарів здійснюється вже на 252 ділянках. На «озброєнні» українських правоохоронців є 116 американських радарів.

Поліція має право використовувати TruCAM тільки в тих місцях, де є знак «Фото і відеофіксації порушень ПДР». При цьому у патрульного автомобіля повинні бути включені проблискові маячки. В іншому випадку суд скасує штраф.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні в повному обсязі запрацювала система автофиксации порушень ПДР. Спочатку камери автофиксации реєстрували тільки автомобілі, що перевищують швидкісний режим. З 1 липня камери фіксують також проїзд на червоний сигнал світлофора і проїзд по смузі руху громадського транспорту.