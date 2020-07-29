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Українського музиканта зацькували за фільм про Порошенка

30.07.2020

Чому після того, як Положинський опублікував відео, на нього напали» передплатники.

Український співак, колишній фронтмен групи «Тартак» Олександр Положинський, у вівторок, 28 липня, опублікував на своїй сторінці в Facebook фільм Єгора Фірсова 2017 року «Клептократія. Влада злодіїв», з-за чого дістав від передплатників.

У фільмі екс-нардепа Фірсова блогер Денис Казанський розповідає про злочинну діяльність політиків-олігархів, приділяючи особливу увагу двом з них — колишньому президенту України Петру Порошенку і політику, лідеру «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку.

Заголовок фільму на YouTube-каналі колишнього нардепа звучить голосно і спокусливо: «Клептократія. Фільм заборонений до показу», хоча, справедливості заради варто відзначити, що відео ніхто не забороняв і з Мережі не видаляв.

Після того, як Положинський опублікував відео, рекомендуючи своїм «забудькуватим» передплатникам («Збірник нагадувань для тих, у кого коротка пам’ять») пригадати хронологію подій і дії мільярдерів в політиці, на нього посипалися обурені коментарі користувачів. Фанати музиканта звинуватили в «потуранні зеленої влади», дурниці, передвиборної агітації та «служіння Кремлю».

 

Фото: Скріншот

Реакція передплатників

Претензії до посту Положинського трьох видів: передвиборна агітація за партію Зеленського та пропаганда проти його головного конкурента — «Європейську солідарність», споживання інформаційного сміття і спроби нагадати про себе за допомогою резонансного політично забарвленого посту.

 

 

Фото: Скріншот

 

Фото: Скріншот

 

Користувачі намагалися присоромити Положинському за те, що той нібито «продався нової влади» і тепер агітує українців виступити проти екс-президента, якого через рік після виборів «усе ще намагаються потопити». Зокрема, екс-нардеп від «Батьківщини» Віктор Уколов запитав, скільки музиканту платять за пропаганду і натякнув, що гроші той отримує з Росії.

 

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Фото: Скріншот

Передплатникам також не сподобалося, що артист, користуючись своєю популярністю, поширює «маніпуляційний відео», спрямоване на впровадження глядачам певних поглядів та ідеологій. Приміром, вселяє бажання віддати свій голос за «нові обличчя в політиці», якими є депутати з партії «Слуга народу» і сам президент. Фанати назвали відео «пропагандистським», а автора публікації — недалеким. Багато відписалися від музиканта і сказали, що давно так не були розчаровані.

 

 

Фото: Скріншот

 

Фото: Скріншот

 

Однак були і ті, хто підтримав Положинського. Екс-заступник Міністра інформаційної політики України заявила, що якщо б цей фільм показали раніше, то, можливо, результати виборів 2014 року були б зовсім іншими, а політолог Олег Саакян підкреслив, що пишається знайомством з музикантом.

 

 

Фото: Скріншот

 

Фото: Скріншот

Що відповів Положинський

Музикант активно відповідав на коментарі своїх передплатників, хоча і не вступав у полеміку. Він наполягав на тому, що не підтримує нинішнього президента, а просто чекає, «що буде далі». При цьому Положинський неодноразово наполягав на тому, щоб коментатори спочатку подивилися кіно, а вже потім робили свої висновки.

 

Фото: Скріншот

На заяви про те, що подібні заголовки є маніпулятивними, співак сказав, що зовсім не звернув на це уваги. Мовляв, справа не в заголовку і не в автора фільму, а в інформації, яку він отримав.

 

Фото: Скріншот

Положинський намагався відбутися жартами і відповідати м’яко, хоча з контексту відповідей було помітно, що виконавець засмучений реакцією публіки.

«Мета була проста — порадити людям подивитися цей фільм і зробити свої висновки. А вигріб від людей, які щойно побачили картинку і прочитали шапку. мене не лякає, не зачіпає і не ображає твій висновок. Мене лякає стійка асоціація з часом сталінських репресій, коли я занурився в цю лавину ненависті і образи«, — відповів Положинський одного з коментаторів.

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Фото: Скріншот

Незважаючи на те, що співак акцентував на тому, що його не ображають слова передплатників, зіставлення слів «не зачіпає» і «вигріб від людей» в одному реченні говорить все-таки про зворотне.

Та за що все ж критикували музиканта

Здавалося б, все прозаїчно — «за пропаганду», «недалекоглядність» і «симпатію до нової влади», яку побачили користувачі в контексті публікації музиканта напередодні виборів у Верховну Раду. У тому, що співак нібито «повівся» на сумнівний заголовок і не звернув увагу на «гідності правління» колишнього лідера України. За власну політичну позицію.

 

Фото: Скріншот

Але, якщо подивитися уважніше на те, що говорив співак, стає зрозуміло, що як раз позиції як такої у нього і немає. А за це, як відомо, можна в нинішніх реаліях і «по шапці отримати».

 

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