Лукашенко вводить в Мінськ війська після затримання бійців ПВК «Вагнер»

У столиці Білорусі після новини про затримання під Мінськом групи російських найманців стягують військовослужбовців. В одну з військових частин Мінська прибула колона з вітебськими номерами. А на основний транзитній дорозі в країні розгортають військові намети

Про це пише Telegram-канал «NEXTA Live».

«Сьогодні ми отримали кілька десятків повідомлень про те, що Мінськ і, відповідно, по Мінську рухалася велика колона техніки з солдатами. На супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом колони опинилася в/ч 5448 внутрішніх військ на столичній вулиці Маяковського», — пише канал.

«На трасі М1 війська встановлюють намети. Навіщо і на який термін — поки невідомо. Попередньо, на цій ділянці траси будуть проходити щорічні навчання з зльоту / посадки військової авіації на трасу», — йдеться у записі.