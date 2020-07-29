Приїхав з Горлівки, воював за агробізнес: за що розстріляли в Полтавській області авторитету Мазура

Сьогодні на трасі неподалік від міста Пирятина Полтавської області був знайдений «Мерседес» з держномерами AA7770PM з простреленными вікнами.

В автомобілі виявлено вбитим 35-річний кримінальний авторитет Олександр Мазур.

Олександр Мазур — уродженець Горлівки Донецької області. В юності він займався карате і боксом. Після закінчення школи у 2001 році працевлаштувався «торпедою» – тобто рядовим бійцем у бригаду горлівського авторитета Олександра Батурина по кличці Батура. Лідер бригади «горлівських» Батура на початку 2000-х отримав «рукоположення» в наглядачі за Горлівкою від злодія в законі Сергія Мамедова по кличці Мамед.

Банда Батури спеціалізувалася на квартирних крадіжках, автовикраденнях, рекеті горлівських бізнесменів, дохід від збору металу, нелегального видобутку вугілля і торгівлі спиртним.

Олександр Мазур очолював ланка бригади Батури, яке займалося контролем нелегальних шахт (копанок) і збором металу.

Олександр Мазур

Після початку війна на Донбасі у 2014 році бригада Батури майже в повному складі переїхала в центральну Україну, де вступила в конфлікт з місцевими кримінальними авторитетами.

Зокрема, бригада Батури спробувала перехопити вплив на кримінальні промисли у Запоріжжі та Кривому Розі, однак отримала відсіч з боку місцевих угруповань.

У 2015 році Олександру Батуре і його ланковому Мазуру Олександру вдалося отримати контроль над кількома фермерськими господарствами в Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській, Херсонській та Одеській областях.

Власне, саме через переділу впливу на агрогосподарства в цих областях і виник конфлікт між горлівської бригадою і місцевими кримінальними наглядачами. Тому Олександра Мазура, як довіреної людини Батури, могли вбити в процесі розборок з цих питань.