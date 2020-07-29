Розробку російської вакцини проти COVID-19 порівняли із запуском першого супутника Землі

Розробка російської вакцини від коронавіруса нового типу порівнянна з запуском Радянським Союзом першого штучного супутника Землі. Про це CNN заявив гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

«Це момент запуску супутника. Американці були здивовані, коли почули сигнал супутника. Те ж саме з цією вакциною. Росія буде першою», — сказав Дмитрієв, маючи на увазі успішний запуск СРСР першого у світі штучного супутника в 1957 році.

Глава РФПІ додав, що при розробці вакцини російські вчені зосередилися не на те, щоб бути першими, а на те, щоб захищати людей». CNN також послався на слова інших російських чиновників, які заявили, що розроблена центром Гамалії вакцина може бути схвалена до застосування не пізніше 10 серпня. Першими планується вакцинувати медичних працівників.

«Але Росія не публікувала ніяких наукових даних про тестуванні вакцини. Критики кажуть, що поспіх у цьому питанні відбувається на тлі тиску з боку Кремля, який прагне представити Росію як глобальну наукову силу», — вказує телеканал.

21 липня Міністерство оборони Росії оголосило про готовність вакцини від COVID-19, яка з середини червня розроблялася військовими вирусологами з госпіталю ім. Бурденко разом з Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені Гамалії. Фахівці повідомляють, що у всіх добровольців, які поставили щеплення, виявили антитіла. При цьому в дослідженнях брали участь лише десятки добровольців, тоді як у країнах Заходу на третьому етапі випробувань вакцину отримують десятки тисяч людей. У Росії зараз не завершено другий етап.

Раніше заступник директора з наукової роботи Центру імені Гамалії Денис Логунов в інтерв’ю «Медузі» сказав, що до вересня вакцина може отримати лише тимчасову реєстрацію. Після отримання реєстрація в Росії почнеться третя фаза випробувань. За тими, кому ввели вакцину, будуть спостерігати. При появі побічних ефектів Моз має право відкликати дозвіл, розповів директор центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург. Масове виробництво вакцини в Росії почнеться не раніше кінця 2020 року.