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У Києві нудист жорстко поплатився за прогулянку на проїжджій частині

30.07.2020

Чоловік ходив по одній з київських вулиць повністю голим і утруднив рух автомобілів по дорозі. Про це повідомили в Telegram-канал «Київ Оперативний», де виклали відео інциденту.

Голий чоловік розгулював по проїжджій частині і суттєво заважав пересуванню машин. На відео чітко видно, що водії намагалися його просто об’їжджати.

Один з чоловіків теж хотів так зробити, але в підсумку вирішив розібратися з порушником. Водій вийшов з автомобіля і вдарив нудиста прямо в обличчя, від чого той відразу впав на дорогу.

«Якийсь нахабний нудист вийшов на дорогу і перекрив рух автомобілів. Довго цю нахабність терпіти не довелося — водій Renault впорався на відмінно», — написали у співтоваристві.

Увага: на відео зображені сцени насильства!

 

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