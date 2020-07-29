Названий мінімальний бал для вступу «на бюджет» в українські університети

Мінімальний конкурсний бал для вступників до університетів України в 2020 році становить 125 балів, а для окремих спеціальностей встановлені інші мінімальні конкурсні бали.

Про це на брифінгу розповів гендиректор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

«Конкурсний бал при подачі заяви на бюджетне місце має становити не менше 125 балів. Якщо вступник має менше 125 балів, він може розраховувати тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на всіх спеціальностях за рівнем бакалавра», — сказав Шаров.

Також за словами Шарова для вступників на спеціальності фармація, промислова фармація мінімальний бал, за ініціативою Міністерства охорони здоров’я, повинен становити не менше 130 балів.

На спеціальності галузі знань право, публічне управління, міжнародні відносини мінімальний конкурсний бал повинен становити не менше 140.

На медичні спеціальності мінімальний конкурсний бал сертифікатів з другого і третього предметів ЗНО повинен становити не менше 150 балів. Ця вимога висувається і для сертифікатів ЗНО абітурієнтів на контрактну форму навчання.