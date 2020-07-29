У Житомирській області незаконно вирубали ліс на 2,5 млн грн

У Житомирській області викрили керівника одного з державних лісогосподарських підприємств, який організував незаконну вирубку лісу. Збитки становлять 2,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

До складу групи також увійшли посадові особи державної лісової охорони лісового господарства, спеціалізованого лісогосподарського підприємства і фізичні особи-підприємці.

«Злочинна група діяла за узгодженим планом, згідно з яким при відведенні насаджень в санітарні рубки документи вносилися завідомо недостовірні відомості про кількісно-якісні характеристики деревини, а саме навмисне занижувався наявний обсяг деревини на лісосіках і кількість призначених в рубку дерев», — йдеться в повідомленні.

Зловмисники незаконно вирубали понад 300 дерев різних порід.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами.