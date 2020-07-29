У Харкові з ТРЦ евакуювали 4000 чоловік з-за «мінування»

Вибухових пристроїв не знайшли.

У середу, 29 липня, в Харкові повідомили про замінування торгового центру в Московському районі. Силовики не знайшли вибухівку, але при цьому довелося евакуювати 4 тисячі відвідувачів.

Про це повідомляє прес-служба Харківської поліції.

«В ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію у 17:35.

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації інциденту згідно з Кримінальним кодексом України. Зараз поліція шукає повідомив про «замінування».

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про торгово-розважальному комплексі «Україна».