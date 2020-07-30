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Єврокомісія закупила ліки від коронавіруса на 63 мільйони євро

30.07.2020

Європейська комісія, на початку липня умовно дозволила продавати ліки «Ремдесивир»і тим самим зробивши його першим дозволеним препаратом в ЄС для лікування пацієнтів з Covid-19, підписала контракт з фармацевтичною компанією Gilead на поставку цього медикаменту.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Контракт був підписаний 28 липня з метою забезпечення хворих ліки «Веклури» — торговельної марки «Ремдесивира». Починаючи з серпня партії «Веклури» будуть поставлятися державам — членам ЄС та Сполученому Королівству при координації і підтримки Комісії.

Комісар з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кириакидес зазначила, що в останні тижні Комісія невпинно працювала з Gilead над розробкою угоди, що гарантує, що запаси першого препарату, дозволеного проти Covid-19, будуть доставлені в ЄС.

«Комісія робить все можливе, забезпечуючи доступ до безпечного і ефективного лікування, і підтримує розробку вакцин проти коронавіруса. Вчорашня угода — ще один важливий крок вперед у боротьбі з цією хворобою», — сказала єврокомісар.

Комісія профінансує контракт, чия загальна сума становить 63 мільйони євро. Це дозволить забезпечити лікування близько 30 000 пацієнтів з важкими симптомами Covid-19 і покрити поточні потреби на кілька місяців.

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