Американці масово отримують невідомі насіння з Китаю. Поліція заборонила відкривати пакети

Жителі 27 штатів США масово повідомляють про отримання посилки з невідомими насінням рослин з Китаю. Поліція попередила про небезпеку і заборонила садити насіння або навіть відкривати пакет.

Про це пише Business Insider.

«Будь-які питання щодо отримання незапрошених насіння, або якщо ви отримали насіння і вже посадили їх, будь ласка, зв’яжіться з гарячою лінією по боротьбі з контрабандою тварин і рослин USDA для отримання додаткових рекомендацій. Насіння можуть належати інвазивних видів рослин», — зазначено в повідомленні поліції.

У той же час Міністерство сільського господарства США заявило, що вже займається цим питанням. Місцева влада висунули дві теорії. Згідно з першою, насіння можуть бути частиною шахрайської схеми, яка дозволяє підробити позитивні відгуки про товари у відомих інтернет-магазинах, так як посилки помічені як прикраси.

Відповідно до іншої теорії, яку підтримують вчені, поліція і представники сільського господарства, рослини можуть належати инвазивному увазі і швидко захоплять територію США, витіснять інші культури, а також можуть представляти небезпеку для людей та тварин.