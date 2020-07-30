На одеському курорті від коронавіруса померла туристка з Івано-Франківської області

Приїхала до Одеси на відпочинок 44-річна мешканка Івано-Франківської області померла від ускладнень коронавіруса в місцевій лікарні майже відразу після госпіталізації.

Лікарі відзначають, що хвороба протікала важко, в першу чергу, із-за надмірної ваги і, як наслідок, надлишку супутніх хронічних захворювань. Медики зафіксували у хворої ожиріння третього ступеня — близько 200 кілограм.

Під час відпочинку на пляжі пацієнтка відчула нездужання. Госпіталізували її у важкому стані, зафіксувавши набряк легенів і поставили діагноз — коронавірус.

«Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня — близько 200 кілограм. Інші тяжкі супутні захворювання», — заявила глава департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Якименко.

Тепер експертам належить відстежити весь шлях туристки, визначся місця ночівлі, всіх відвідувань і контактували осіб.

Відео: YouTube / ТСН