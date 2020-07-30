Гендиректор «Укроборонпрому» Абромавічус підтвердив можливий відхід з посади

Нова команда державного концерну «Укроборонпром» буде продовжувати роботу, але генеральний директор компанії Айварас Абромавічус може змінити посаду.

Про це він повідомив за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ВП) у ході круглого столу Київської школи економіки, передає «Інтерфакс-Україна».

«Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді», – сказав він.

Він також зробив висновок про політичну підтримку ВП рухатися далі в проведених в держконцерні зміни.

Крім того, гендиректор нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора лише на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

«За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди І поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом», – сказав гендиректор «Укроборонпрому».

Як пише агентство, раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну.Він вже очолював його в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив гендиректором «Укроборонпрому». Тоді Абромавічус зазначив, що це рішення було вимушеним через що почалися негативних процесів, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.