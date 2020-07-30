Сенатор: В путінській Росії багатіє тільки еліта, а прості люди живуть в злиднях і страх

Сенатор: В путінській Росії багатіє тільки еліта, а прості люди живуть в злиднях і страху

Побудована Володимиром Путіним у Росії політична система працює тільки на забезпечення влади і багатства еліти. Так вважає сенатор-республіканець від американського штату Міссісіпі Роджер Уикер, його цитує «Голос Америки».

На його думку, у РФ «злочини проти опозиційних діячів, журналістів і всіх, хто серйозно сумнівається в силі держави, створюють відлякуючий ефект і атмосферу страху, яка не дозволяє громадянам висловлюватися». При цьому еліта багатіє і збільшує свою владу.

Уикер додав, що в Росії немає уряду, який дотримується верховенства закону і дотримання прав людини, а державний апарат відточує такі методи, як «фабрикація справ, ведення правових воєн, використання навмисно розпливчастих законів про іноземних агентів і протидію екстремізму для покарання дисидентів».

«У Росії більше трьохсот політв’язнів», — підкреслив Уикер, зазначивши, що в країні немає верховенства закону. «Захід повинен продовжувати робити кроки по наданню тиску на Москву», в тому числі вводити санкції, резюмував американський законодавець.