З 1 серпня вступають в силу нові штрафи за порушення при застосуванні РРО

Законами №128-IX «ПРО внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інші закони України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (із змінами) та № 129-ІХ «ПРО внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (із змінами) вводиться ряд новацій, зокрема у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це нагадало платникам податків головне управління ДПС у Чернівецькій області.

Так, за незастосування РРО або програмних РРО, застосування їх з порушенням встановлених вимог, законодавством передбачаються штрафні (фінансові) санкції.

Запровадження нових розмірів штрафів планувалося з 19.04.2020 р., але Законом № 533-IX «ПРО внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавирусной хвороби (COVID-19)» строки застосування штрафних санкцій були перенесені.

Таким чином, штраф у розмірі 10% (за перше порушення) і 50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) буде застосовуватися з 1 серпня.

Розмір штрафу становитиме 100% і 150% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) за перше і наступне порушення відповідно.

У той же час Головне управління ДПС у Чернівецькій області звернуло увагу, що додаткові штрафні санкції до вже передбачених Законом № 265/95-ВР «ПРО застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не встановлюються.