У Києві виявили незаконний обмінник криптовалют та електронних грошей

У Києві затримали засновників незаконного обмінника криптовалют на гривні, який відкрили мешканці Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиции.

«Співробітники кіберполіції Хмельницькій області спільно зі слідчим управлінням, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили осіб, які організували веб-ресурс для незаконних фінансових операцій. Правопорушниками виявилися двоє громадян у віці 35 і 45 років», — зазначено в повідомленні.

Спільники створили сайт, на якому пропонували обмін гривень на кріптовалюти та електронні валюти, в тому числі і ті, які заборонені в Україні. За допомогою кіберполіції були визначені банківські рахунки і електронні платіжні системи, якими користувалися фігуранти.

За підсумками було проведено три одночасних обшуку в будинках підозрюваних. Конфіскована комп’ютерна техніка, мобільні телефони та банківські картки. Зараз експерти проводять відповідні експертизи.