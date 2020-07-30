У МОЗ повідомили про п’ять речей, які потрібно знати для запобігання зараження коронавірусом

У Моз розповіли, що потрібно знати про коронавирусе і методи запобігання зараження хворобою.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Станом на 29 липня показник захворюваності COVID-19 склав 161,4 на 100 000 населення. Показник летальності — 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1 650 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Під час пандемії COVID-19, навіть в умовах ослаблення карантину, потрібно відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити ваше життя і здоров’я», — зазначено в повідомленні.

Так, під час походів в магазин або в інші громадські місця потрібно дотримуватися відстані не менше метра від інших і, по можливості, не торкатися руками до очей, рота і носа

Перед дотиком до кошик або візкам необхідно обробляти їх дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд.

Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, треба мити руки з милом. Після цього ретельно вимити фрукти і овочі чистою водою.

Дуже важливо уникати місць великого скупчення людей. Там набагато вище ймовірність опинитися в тісному контакті з людиною, хворою коронавірусом. При цьому необхідно дотримуватися правила респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.

При підвищенні температури, кашлі і утрудненому диханні, слід зателефонувати сімейного лікаря. Звернення до лікаря за телефоном дозволить йому при необхідності оперативно направити пацієнта до лікарні.

У Моз зазначили, що рекомендації щодо запобігання розповсюдження COVID-19 будуть ефективно працювати лише тоді, коли їх дотримуватися всі.