Польща продовжила заборону на авіаційне сполучення до 11 серпня

Польща продовжила заборону на авіасполучення з деякими країнами, в яких зберігається складна ситуація з коронавірусом.

Так, після закінчення терміну попереднього заборони 28 липня, влада Польщі продовжили регламент до 11 серпня для пасажирських авіаперевезень з Алжиром, Марокко, Таїландом, Новою Зеландією, Білоруссю, Руандою, Тунісом, Туреччиною, Уругваєм, Австралією та Чорногорією.

Проте вже можуть відновити перельоти з країнами-членами Європейської угоди про вільної торгівлі (EFTA), членами Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Швейцарією, країнами ЄС, за винятком Швеції, Португалії та Люксембургом.

Крім цього, поки що скасовувати авіасполучення не збираються з Грузією, Японією, Канадою, Албанією, Південною Кореєю та Україною.

Нагадаємо, Україна підписала з Італією нову угоду про авіаперевезеннях, яке фактично знімає обмеження на перельоти. Це сталося після того, як Wizz Air анонсувала запуск 17 маршрутів між країнами.