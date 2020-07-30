У Білорусі затриманий Віталій Шкляров, який працював на конкурентів Путіна і Трампа

У Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова.

Про це повідомляється в його личномTelegram-каналі. Також про це заявили на білоруському ТБ.

На телеканалі ОНТ повідомили, що Шкляров мобілізував протестний електорат навколо Сергія Тихановского.

Зазначимо, що Шкляров брав участь у пропагандистському російському ток-шоу з ведучою Ольгою Скабеевой.

Як відомо, політтехнолог працював у штабах конкурентів Володимира Путіна та Дональда Трампа.

У 2016 році Віталій прийшов працювати в штаб кандидата в Президенти США сенатора Берні Сандерс. Він займався організацією мобілізаційної частини виборчої кампанії під час праймеріз демократичної партії в штаті Невада.

Потім працював заступником керівника кампанії в штаті Вашингтон, де Берні Сандерс здобув перемогу над Хілларі Клінтон. Після кампанії в штаті Вашингтон Віталій був підвищений до заступника начальника національного штабу по агітаційній роботі. В результаті праймеріз Демократичної Партії США перемогу на них здобула Хілларі Клінтон.

Крім цього, у 2017 році в штабі Ксенії Собчак, на виборах Президента Росії, він відповідав за онлайн частина кампанії та підготовку інфраструктури для роботи з прихильниками.