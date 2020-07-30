ЗМІ нарахували понад 150 тисяч померлих від COVID-19 в США

Кожен четвертий помер від коронавіруса в світі – американець, підрахували журналісти.

У США число померлих від коронавіруса перевищила 150 тисяч осіб. Про це свідчать підрахунки газети New York Times, опубліковані в середу, 29 липня.

Наголошується, що це майже чверть усіх смертельних випадків у світі.

Число підтверджених випадків зараження в США видання оцінює більш ніж у 4,3 мільйона.

Раніше повідомлялося, що в Європі молодь стала частіше хворіти коронавірусом. У ВООЗ цю тенденцію пов’язують з тим, що молоді люди “не хочуть пропустити літо”.