Состоялся дебют нового китайского кросса Qoros 7

Новинка стала дебютной моделью, которая компания выпустила за последние четыре года.

Начало продаж новой машины намечено на конец следующего месяца.

Невзирая на тотальную неудачу прошлых моделей, новинка базируется на предыдущем кроссе Qoros 5. Новое авто стало немного крупнее, но профиль моделей, кроме удлинённого капота «семёрки», почти совпадает.

Qoros 7 выделяется тем, что получил вертикальный 16,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса в стилистике электрокаров Tesla.

Помимо этого новый кросс обзавёлся сделанной в виде отдельного планшета виртуальной «приборкой», усечённым 3-спицевым рулём и панорамной крышей.

В линейку двигателей новинки входят 1,6-литровая бензиновая «турбочетвёрка» производительностью 204 л.с. и 231-сильный турбодвигатель объёмом 1,8 литра. Двигатели могут функционировать вместе с «роботом» с двумя сцеплениями.

Сведения об остальных характеристиках Qoros 7 опубликуют в конце следующего месяца вместе с окончательной стоимостью.