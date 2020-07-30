Мінськ посилює кордону з РФ – ЗМІ

У Раді безпеки Білорусі заявили також про посилення заходів безпеки на передвиборних масових заходах.

Влада Білорусі перекидають війська на границі, зокрема з Росією. Про це в середу, 29 липня, повідомило місцеве Радіо Свобода.

Наголошується, що такі заходи прийняті на засіданні Ради безпеки країни під головуванням президента Олександра Лукашенка після затримання 32 бійців приватної військової компанії Вагнера.

Серед затриманих осіб, через яких “посилено і оперативно прикривають державні кордони”, виділяються снайпери, підривники і айтішники, повідомив секретар Радбезу Андрій Равков.

“І (прикриваємо), зокрема, кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, відстеження осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні. Ці сили будуть істотно посилені”, – заявив чиновник.

Також в Радбезі вирішили підвищити заходи безпеки на масових заходах, особливо пов’язаних з виборчою кампанією.