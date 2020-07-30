В Одесі стався спалах COVID-19 з-за відпочиваючих: лікарні переповнені

В Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочиваючими стався спалах коронавіруса.

В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих COVID-19, тому там готують резервну. У місті щодня фіксують до чотирьох десятків заражених, передає «ТСН«.

Спалах пов’язують з напливом відпочиваючих і повсюдним ігноруванням будь-яких карантинних обмежень. Люди танцюють на дискотеках, веселяться на атракціонах, відпочивають у заповнених ресторанах.

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За прогнозами медиків, такими темпами через десять днів в інфекційній лікарні не залишиться вільних місць. Щодоби хворих в шість разів більше, ніж два тижні тому.

«120 ліжок будуть перекваліфіковані тільки під хворих з пневмонією. Цим ми звільнимо ліжка інфекційної лікарні. Буде проводитися повністю лабораторне обстеження ПЛР, швидкі тести і ІФА-тести для того, щоб виключити ймовірність захворювання», – розповіла директор КП «Міська лікарня №5» Алла Порохова.

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Курортний сезон в Одесі триватиме ще мінімум місяць. Якщо статистика захворюваності не зміниться найближчим часом, регіон ще до осені може виявитися в червоній карантинній зоні зі значно більш жорсткими обмеженнями.