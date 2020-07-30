Кількість померлих у США від COVID-19 перевищила 150 тисяч

Сполучені Штати досягли нової “рекордної” позначки в сумній статистиці летальних випадків від зараження COVID-19: у середу в країні офіційно зафіксовано більше 150 тисяч людей, які померли від недуги.

Як пише “Укрінформ”, про це свідчать офіційні дані, представлені Університетом медицини імені Джона Гопкінса.

Так, станом на 16-ту годину за Вашингтоном, кількість летальних випадків у США з початку пандемії дорівнювала 150 034 людини. При цьому, загальна кількість пацієнтів, у яких підтвердилося зараження коронавірусом, становить 4,396 млн. При цьому зазначається, що більше 1,355 млн людей одужали.

Нагадаємо, США залишаються першою країною у світі за кількістю заражених та померлих від COVID-19. Наступними у цій статистиці йдуть Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка.

Загалом, у світі зареєстровано понад 16,829 млн заражених людей. Щонайменше, 622,2 тис. осіб померли, понад 9,8 млн одужали.