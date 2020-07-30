В Україні зафіксований добовий антирекорд по захворюваності COVID-19 — 1 197 нових випадків

Станом на ранок 30 липня в Україні лабораторно підтверджено 1197 нових випадки захворювання коронавірусом, 23 людини померли.

Як інформує Цензор.НІ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавіруса Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком з початку пандемії склало на ранок четверга 68 794 людини, видужали – 37 394, померли з початку пандемії від COVID-19 1 673 людини.

Зараз в Україні COVID-19 хворіють 29 727 осіб.

Найбільша кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Києві (199) та Львівській області (131).

Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих COVID-19 за добу фіксувалося 26 червня 2020 р. (1109 осіб) та 25 липня 2020 р. (1106 осіб).