У РФ заборонили організацію російських націоналістів, яка виступає проти війни з Україною

У Красноярську націоналістичний “Комітет “Нація і свобода”, який засуджував російську агресію проти України, визнаний судом екстремістським і заборонений в Росії.

Як пише “Укрінформ”, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури РФ.

“За підсумками перевірки прокурором Красноярського краю до суду направлено адміністративну позовну заяву про визнання громадського об’єднання (“Комітету “Нація і свобода” – ред.) екстремістською організацією і заборону його діяльності на території Російської Федерації. Красноярський крайовий суд у відкритому судовому засіданні виніс рішення про задоволення позовних вимог прокурора», – йдеться у повідомленні.

При цьому нібито було встановлено, що «в рамках діяльності Комітету його учасниками здійснюється екстремістська діяльність». «Зокрема, виявлено факти масового поширення екстремістських матеріалів, розпалювання ворожнечі і ненависті щодо представників різних соціальних груп», – заявляють у російській Генпрокуратурі.

Комітет “Нація і свобода” був створений російськими націоналістами, які підтримали антивоєнний “Марш миру” в Москві 21 вересня 2014 року. Його учасники виступили проти агресивної політики Росії щодо України.

Учасники КНС також брали участь у марші проти політичного терору пам’яті Бориса Нємцова, в акціях з вимогою відставки Путіна і проти «обнулення» Конституції РФ.