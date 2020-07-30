Верещук розповіла, як купувала ботів для соцмереж

Кандидат на пост мера Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук у середу, 29 липня, заявила, що це не вона придбала ботів для «Instagram».

Причому, судячи з її слів — а нардеп стверджує, що поки не знає, як позбутися від ботів — Верещук дійсно «не в темі» і не має відношення до подій.

«Дійсно, в останні дні на мій Інста-аккаунт підписалися десятки тисяч ботів. Але я нічого не купувала. Це працюють якісь «доброзичливці», напевно з метою заявити, що я скуповую ботів. Мої помічники вже пару днів намагаються вирішити цю проблему, тобто позбутися ботів, у тому числі в контакті з адміністрацією «Instagram». Поки що проблема залишається. Так чи інакше, але ми це вирішимо», — заявила депутат.

Верещук також зазначила, що дії цих самих «доброзичливців» як мінімум нелогічні: «Чому ви це зробили Инстой і не стали робити для ФБ? Хотіли заощадити гроші? Для реалістичності ви повинні були це зробити з ФБ теж, інакше виглядає дивно: я «купила» десятки тисяч ботів на Инсту і не «купила» ботів для ФБ».

Верещук вважає, що з точки зору технологій медіа війни — це вчорашній день і, відповідно, вона радить своїм опонентам «не ганьбитися перед своїми командами», при цьому нардеп пообіцяла якось помститися. «Запам’ятай-ті: я нічого не забуваю, всі борги віддаю. З відсотками. Тому, подумай-ті: Ірка, вона така!», — зазначила кандидат.