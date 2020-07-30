Українцям розповіли, хто може вийти на пенсію до 45 років

В недалекому майбутньому деякі категорії українських громадян зможуть виходити на пенсію при мінімальному робочому стажі.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Названо головна умова, згідно з яким українці зможуть виходити на заслужений відпочинок з мінімальним робочим стажем. Це стосується тих громадян, які можуть виходити на пенсію за «вислугу років» до досягнення загального пенсійного віку. Законодавство передбачає, що основною умовою призначення пенсії за вислугу років є наявність певного досвіду роботи, придбаного в установах і на посадах, які, в свою чергу, дають право на довгострокову пенсію.



Текст документа про вихід на пенсію в Україні, скріншот Politeka

Втім, для отримання державної виплати за вислугу років необхідно дотримати цілий ряд спеціальних умов:

напрацювати мінімально необхідний стаж;

досягти необхідного для цієї категорії пенсійного віку;

розірвати трудовий договір.

При цьому аналітики попереджають про важливу ремарку. Мінімальний страховий стаж, що надає право працівникам сфери освіти виходити на пенсію за вислугою років, також буде рости щорічно відповідно до змін до закону:

з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 – не менше 26,5 років;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 – не менше 27,5 років;

з 1 квітня 2020 по 31 березня 2021 – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 по 31 березня 2022 – не менше 28,5 років;

з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 по 31 березня 2024 – не менше 29,5 років;

з 1 квітня 2024 або після цієї дати – не менше 30 років.

Право на одержання виплат за вислугу років мають і інші категорії українців, це окремо прописано у відповідному законі. Працівники, які проходять за так званими списками за номерами один і два в Законі, мають право виходу на заслужений відпочинок навіть у віці 45, 50, 55 років. Ці ті працівники, яким довелося працювати на особливо небезпечних виробництвах.