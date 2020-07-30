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В Італії заробітчанка з України вбила свого роботодавця, який примушував її до групового сексу

30.07.2020

В італійських ЗМІ араз широко висвітлюється трагічна історія, пов’язана з української заробитчанкой. Олена Лері вбила свого роботодавця і сховала його тіло на балконі, після чого полетів в Україну.

Про жахливі подробиці цієї трагедії, яка сталася ще минулої осені, повідомляє Українська газета.

Труп роботодавця сховала на балконі

2 листопада 2019 року на балконі квартири на вулиці Дель Вельтро в Трієсті було знайдено тіло 75-річного Ліберо Фоти. Він лежав там протягом двадцяти днів, загорнутий у два мішки для сміття і вкритий ковдрою.

Підозри впали на українку, яка доглядала і жила разом з потерпілим. Проте, від неї не залишилося і сліду. Поліцію та пожежників викликали сусіди, стурбовані раптовим зникненням пари. Прокуратура Трієста зайнялася розслідуванням. Була встановлена особистість співмешканки Ліберо Фотія. Нею виявилася 65-річна Олена Лері. Жінка повернулася в Україну, в місто Черкаси.

Слідчі подзвонили їй в Україну і Олена зізналася у вбивстві та спробі приховати тіло.

Історія злочину

Згідно з реконструкції подій на основі оповідання Олени Лері, частково підтвердженої сусідами, сварки в сім’ї почалися задовго до трагедії.

Олена почала працювати в будинку Фоти 10 років тому. З часом їх відносини стали близькими.

Після того, як у Олени виявили смертельну хворобу, вона захотіла повернутися додому, щоб провести останні місяці життя разом зі своєю дочкою.

Ліберо Фоти відмовляв її від поїздки, однак Олена не хотіла змінювати плани.

У трагічну ніч з 12 жовтня 2019 року, приблизно о 05:00, сварка почалася знову. Італієць забороняв доглядальниці залишати його, погрожуючи ножем. У сутичці жінка вдарила його по голові пляшкою і задушила капроновими колготками.

Намагаючись приховати тіло, вона загорнувши його в целофанові пакети для сміття та ковдру і перетягнула на балкон. В той же день, близько 14:00, жінка вилетіла з аеропорту Венеції прямим рейсом до Києва, а звідти доїхала до міста Черкаси.

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Що штовхнуло Олену Лері на вбивство?

Цю справу стало відомо на всю Італію завдяки програмі Pomeriggio Cinque на “5 Каналі” італійського телебачення. Ведуча Барбара Урсо запрошувала в студію свідків, особисто знайомих з парою, які оприлюднили жахливі деталі стосунків між Ліберо і Оленою.

Один з них розповідав: “Фоти був дуже поганим людиною. Олена була його жертвою. Він бив свою партнерку і примушував до статевих відносин втрьох. Він був розпущеним. Ліберо був розпусним і брехливим. Він страждав на діабет, а коли рівень цукру в крові падав, мав невмотивовані, холеричні реакції”.

Пара жила повністю ізольовано від родичів, так і від інших людей свого кондомініуму.

Інший свідок розповів наступне: “Він змушував її ходити вдома в бюстгальтері і трусах. Бив її… Змушував мати інтимні стосунки з іншими чоловіками. Вона погоджувалася, бо була жертвою, вона була доброю жінкою”.

Смерть жінки

Олена Лері була важко і невиліковно хвора. Вона померла 5 травня 2020 року, проте інформація про це була повідомлена в прокуратуру Трієста тільки в ці дні. Звістка про смерть жінки знову привернула увагу італійського суспільства до цього випадку.

Про насильство над доглядальницями-іноземками в Італії говорять не часто, зазвичай пошепки, особливо коли воно має сексуальний характер.

Відсутність власного будинку, захисту родичів, незнання мови, а часто і відсутність виду на проживання, роблять доглядальниць легкими жертвами.

Один з сусідів пари, який був в курсі наруги над Оленою Лері, сказав: “Коли я пішов з будинку, я помолився за бідних доглядальниць, щоб вони мали хоч трохи спокою”.

 

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