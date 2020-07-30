В Італії заробітчанка з України вбила свого роботодавця, який примушував її до групового сексу

В італійських ЗМІ араз широко висвітлюється трагічна історія, пов’язана з української заробитчанкой. Олена Лері вбила свого роботодавця і сховала його тіло на балконі, після чого полетів в Україну.

Про жахливі подробиці цієї трагедії, яка сталася ще минулої осені, повідомляє Українська газета.

Труп роботодавця сховала на балконі

2 листопада 2019 року на балконі квартири на вулиці Дель Вельтро в Трієсті було знайдено тіло 75-річного Ліберо Фоти. Він лежав там протягом двадцяти днів, загорнутий у два мішки для сміття і вкритий ковдрою.

Підозри впали на українку, яка доглядала і жила разом з потерпілим. Проте, від неї не залишилося і сліду. Поліцію та пожежників викликали сусіди, стурбовані раптовим зникненням пари. Прокуратура Трієста зайнялася розслідуванням. Була встановлена особистість співмешканки Ліберо Фотія. Нею виявилася 65-річна Олена Лері. Жінка повернулася в Україну, в місто Черкаси.

Слідчі подзвонили їй в Україну і Олена зізналася у вбивстві та спробі приховати тіло.

Історія злочину

Згідно з реконструкції подій на основі оповідання Олени Лері, частково підтвердженої сусідами, сварки в сім’ї почалися задовго до трагедії.

Олена почала працювати в будинку Фоти 10 років тому. З часом їх відносини стали близькими.

Після того, як у Олени виявили смертельну хворобу, вона захотіла повернутися додому, щоб провести останні місяці життя разом зі своєю дочкою.

Ліберо Фоти відмовляв її від поїздки, однак Олена не хотіла змінювати плани.

У трагічну ніч з 12 жовтня 2019 року, приблизно о 05:00, сварка почалася знову. Італієць забороняв доглядальниці залишати його, погрожуючи ножем. У сутичці жінка вдарила його по голові пляшкою і задушила капроновими колготками.

Намагаючись приховати тіло, вона загорнувши його в целофанові пакети для сміття та ковдру і перетягнула на балкон. В той же день, близько 14:00, жінка вилетіла з аеропорту Венеції прямим рейсом до Києва, а звідти доїхала до міста Черкаси.

Що штовхнуло Олену Лері на вбивство?

Цю справу стало відомо на всю Італію завдяки програмі Pomeriggio Cinque на “5 Каналі” італійського телебачення. Ведуча Барбара Урсо запрошувала в студію свідків, особисто знайомих з парою, які оприлюднили жахливі деталі стосунків між Ліберо і Оленою.

Один з них розповідав: “Фоти був дуже поганим людиною. Олена була його жертвою. Він бив свою партнерку і примушував до статевих відносин втрьох. Він був розпущеним. Ліберо був розпусним і брехливим. Він страждав на діабет, а коли рівень цукру в крові падав, мав невмотивовані, холеричні реакції”.

Пара жила повністю ізольовано від родичів, так і від інших людей свого кондомініуму.

Інший свідок розповів наступне: “Він змушував її ходити вдома в бюстгальтері і трусах. Бив її… Змушував мати інтимні стосунки з іншими чоловіками. Вона погоджувалася, бо була жертвою, вона була доброю жінкою”.

Смерть жінки

Олена Лері була важко і невиліковно хвора. Вона померла 5 травня 2020 року, проте інформація про це була повідомлена в прокуратуру Трієста тільки в ці дні. Звістка про смерть жінки знову привернула увагу італійського суспільства до цього випадку.

Про насильство над доглядальницями-іноземками в Італії говорять не часто, зазвичай пошепки, особливо коли воно має сексуальний характер.

Відсутність власного будинку, захисту родичів, незнання мови, а часто і відсутність виду на проживання, роблять доглядальниць легкими жертвами.

Один з сусідів пари, який був в курсі наруги над Оленою Лері, сказав: “Коли я пішов з будинку, я помолився за бідних доглядальниць, щоб вони мали хоч трохи спокою”.