У Москві суд встав на захист персональних даних прокурорів — членів сталінських «трійок»

У Москві Тверський районний суд відмовив товариству «Меморіал», яке через суд вимагала від Генпрокуратури РФ отримання інформації про 11 радянських прокурорів — членах сталінських «трійок». Про це сьогодні пише «Коммерсантъ».

Суперечка істориків з наглядовою відомство почався в липні минулого року, коли співробітники «Меморіалу» звернулися в Генпрокуратуру з проханням надати інформацію про прокурорів — членах «трійок» епохи Великого терору. Дані були потрібні для історичного довідника з біографіями всіх членів «трійок», який «Меморіал» готував спільно з Російським державним архівом соціально-політичної історії, Державним архівом РФ і Центральним архівом ФСБ.

Генпрокуратура відмовилася надати інформацію, пославшись на статті закону «Про персональних даних», в яких говориться, що інформацію про людину забороняється розкривати третім особам без його згоди або згоди спадкоємців. «Аргумент прокуратури в тому, що ми будемо поширювати відомості, що порочать людей. Але суть історії — фіксувати всі вчинки», — сказала юрист правозахисного центру «Меморіал» Марина Агальцова.

У жовтні «Меморіал» звернувся в генпрокуратуру з повторним запитом. В документі зазначалося, що той самий закон «Про персональних даних» дозволяє публікувати відомості для здійснення наукової діяльності та для досягнення суспільно значущих цілей, тому відмова відомства є незаконним. Однак історики знову отримали відмову, після чого звернулися в суд.

На засіданні «Меморіал» наполягав на тому, що з моменту створення запитаних відомостей пройшло вже більше 75 років, що дозволяє отримати доступ до документів, що містять відомості про особисте і сімейне таємницю громадянина, за законом «Про архівну справу». Також у позові зазначалося, що прокурори—члени «трійок» порушували діяли в той час Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси РРФСР.

У генпрокуратурі ж вважають, що сам факт входження в «трійку» не є злочином. Крім того, «об’єктивних даних про фальсифікації справ з боку 11 прокурорів істориками не наведено адже особи не були визнані винними «в установленому порядку», вирішили у відомстві.

У «Меморіалі» планують оскаржити відмову в задоволенні позову.