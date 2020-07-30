АТОшник звинуватив одеських копів у побитті: копали ногами, засипали в рот бички

Ветеран АТО Тарас Чернявський заявив про побиття поліцейськими міста Болград Одеської області.

Як повідомила «Українська служба інформації», колишній військовослужбовець ще в травні подав заяву в поліцію про зникнення його дружини і двох дітей 5 і 3 років. Копи нібито побили чоловіка, коли той, за його словами, в черговий раз прийшов у поліцію довідатися про хід справи.

Конфлікт з правоохоронцями стався, коли чоловік виходив з ділянки.

«Коли я виходив, співробітник поліції кинув в обличчя мені недопалок від сигарети. Я йому зробив зауваження і пішов далі. Він крикнув – «Стій!» Я коли повернувся, мене збили з ніг і вдарили в голову.

Мене били ногами. Один співробітник поліції відкривав мені рот, а інший засипав землю і бички туди. Потім заляпали балончиком і закували в наручники», – заявив Чернявський.

З травмами він звернувся до Болградську районну лікарню. «Пацієнт був доставлений зі скаргами на головні болі і болі в правому стегні. При огляді і проведенні обстеження була виявлена закрита черепно-мозкова травма, множинні садна голови, забій правого стегна», – розповів заступник директора з медичної частини Болградської ЦРЛ Віктор Діші.

Сліди побоїв. УСІ

Сліди побоїв. УСІ

Сліди побоїв. УСІ

У поліції в свою чергу повідомили, що дружина потерпілого знаходиться в центрі реабілітації жертв домашнього насильства. Вона звинувачує Чернявського в регулярному побиття її і дітей, а також в згвалтуванні. Військовий всі звинувачення дружини заперечує.

Копи стверджують, що до Чернявському застосували силу, тому що він сам спровокував конфлікт.

Сусіди потерпілого розповіли: з вигляду сім’я Чернявських жила мирно, ніяких криків з квартири вони не чули, дружина і діти завжди виглядали охайними.

«Вони завжди всі вчотирьох гуляли на майданчику. Він так добре ставився до дітей, та й дружина його жодного разу не скаржилася ні на що, і в квартирі завжди було тихо. Я нічого поганого про них сказати не можу», – розповіла сусідка Олена.

Тарас Чернявський. УСІ

За непокору поліцейським на Тараса Чернявського відкрили виробництво. За звинувачення у побитті Болградської поліції проводять службову перевірку. Двох поліцейських на час розслідування відсторонили від обов’язків.