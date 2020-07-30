Доведена небезпека безсимптомних носіїв коронавіруса

Американські вчені довели небезпека безсимптомних носіїв коронавіруса, проаналізувавши аналізи понад 30 тис. осіб.

Вони порівняли вірусне навантаження у пацієнтів з симптомами і у безсимптомних носіїв. Дослідження опублікували на порталі medRxiv, передає «Рамблер«.

Виявилося, що вірусне навантаження у них розподіляється приблизно однаково. В організмах пацієнтів міститься майже однакова кількість частинок вірусу.

Таким чином учені переконалися, що обидва типи носіїв коронавіруса несуть небезпеку для оточуючих.